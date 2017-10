Nel pomeriggio la Lazio di Inzaghi riprenderà la preparazione nel Centro sportivo di Formello in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus in programma allo Stadium sabato 14 ottobre. Il tecnico laziale lavorerà a ranghi ridotti, dovendo rinunciare ai nazionali chiamati nelle rispettive selezioni; Immobile, Parolo, Marusic, Lulic e Lukaku saranno impegnati per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Murgia disputerà due amichevoli con l’Under 21 allenata da Di Biagio, Bruno Jordão è stato convocato dall'Under 20 portoghese per prendere parte al torneo "8 Nazioni". Alla ripresa degli allenamenti da verificare le condizioni del portiere Strakosha, costretto a lasciare il ritiro dell’Albania per un affaticamento muscolare, ma gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni, e quelle di Jordan Lukaku che ieri - nel ritiro del Belgio - ha accusato un problema ai flessori della coscia. Verso il recupero i due difensori Wallace e Bastos e Felipe Anderson continua la preparazione per il ricondizionamento atletico.