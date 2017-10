Via José Mourinho. No, tranquilli, al Manchester United non sono impazziti. Anzi, puntano forte sul portoghese per tornare a splendere in Inghilterra e in Europa. Via, infatti, è la traduzione italiana del portoghese "avenida". Una via nel cuore di Setubal, paese natale del manager dei Red Devils, da oggi porterà il suo nome.

La cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità cittadine, è stata l’occasione per Mourinho di svestire i panni di duro e scontroso per tornare l’uomo semplice e anche talvolta sentimentale che è in realtà.

#Mourinho inaugure une avenue portant son nom à #Setubal : "Je veux oublier le nom et revenir ici sans me sentir gêné" pic.twitter.com/e4EzT18rZ9 3 ottobre 2017

"Qui a Setubal - ha dichiarato sorridente - continuo a sentirmi Ze Mario (nomignolo con il quale lo chiamano ancora gli amici d’infanzia). Torno sempre volentieri tra le persone che si dimenticano delle sciocchezze come Special One e altre cose simili". Dopo il breve discorso Mourinho, visibilmente imbarazzato, ha ricevuto dalla sindaco Maria das Dores Meira un piccolo omaggio e una copia del cartello che indicherà il nome della via.