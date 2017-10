Williams, possibile test a Silverstone con Kubica

Il grande ritorno potrebbe essere davvero imminente. Robert Kubica a sei anni dallo spaventoso incidente che gli ha cambiato la vita, potrebbe avere di nuovo la chance Formula Uno. Il pilota polacco scenderà in pista questo mese per un test con la Williams, continuando così ad inseguire l’obiettivo di un ritorno in Formula Uno dopo sette anni di assenza. Sebbene al momento non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte della scuderia inglese, i media riportano di una possibile discesa in pista a Silverstone dopo il weekend del Gp del Giappone. Ad agosto Kubica, rimasto gravemente ferito all’avambraccio in un terribile incidente di rally nel 2011, aveva compiuto 142 giri con la Renault sul circuito dell’Hungaroring, ma il team francese aveva optato per Carlos Sainz Jr. e Jolyon Palmer come coppia ufficiale della stagione. Tra i top team sarebbe proprio la Williams l’unica ancora indecisa sulle concrete possibilità di Kubica, visto che la Sauber vorrebbe assumere giovani piloti di formazione Ferrari e Toro Rosso sarebbe orientata a portare avanti il programma di crescita Red Bull. La Williams, vista la certezza Lance Stroll, valuterà se affidare l’altro volante a Felipe Massa che ha dichiarato di volere continuare, a Paul Di Resta, che ha sostituito il brasiliano per la gara ungherese, o dare una possibilità proprio a Kubica per un clamoroso quanto inatteso ritorno.