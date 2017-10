Gatlin escluso dalla lista degli atleti migliori

Il campione mondiale dei 100 metri Justin Gatlin, che ha rovinato l’addio alle competizioni di Usain Bolt vincendo la gara dei 100 metri agli ultimi Mondiali, è rimasto fuori dall’elenco da cui verrà scelto il miglior atleta dell’anno dalla Iaaf. Non accadeva dal 2004. La Iaaf ha reso nota la lista di 20 atleti (10 uomini, 10 donne) da cui verranno scelti entro il 16 ottobre tre per categoria che si contenderanno il premio di atleta dell’anno la cui consegna è in programma il 24 novembre prossimo a Montecarlo. Questi i candidati: Uomini Mutaz Essa Barshim (Qatar), Pawel Fajdek (Polonia), Mo Farah (Gran Bretagna), Sam Kendricks (Stati Uniti), Elijah Manangoi (Kenya), Luvo Manyonga Omar McLeod (Giamaica), Christian Taylor (Stati Uniti), Wayde van Niekerk (Sud Africa), Johannes Vetter (Germania). Donne Almaz Ayana (Etiopia), Maria Lasitskene (Atleta Neutrale Autorizzata), Hellen Obiri (Kenya), Sally Pearson (Australia), Sandra Perkovic (Croazia), Brittney Reese (Stati Uniti), Semenya (Sudafrica), Ekaterini Stefanidi (Grecia), Nafissatou Thiam (Belgio), Anita Wlodarczyk (Polonia).