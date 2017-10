Domani la verità su Strootman e Pellegrini

Pellegrini e Strootman continuano a curarsi a Trigoria. Ieri l'azzurro ha abbandonato il ritiro di Coverciano a causa di un edema muscolare al soleo destro (insieme a De Rossi, ko per un'infiammazione al ginocchio). La convocazione dell'olandese, fermo per una contusione all'adduttore della coscia sinistra riportata a San Siro, è stata invece congelata, in accordo con lo staff medico degli Orange.

Domani i due centrocampisti saranno sottoposti a nuovi controlli che potranno far luce sull'entità dei rispettivi problemi. Prosegue senza intoppi il recupero di Schick e Karsdorp: i due hanno svolto anche oggi lavoro individuale ma dovrebbero tornare in gruppo all'inizio della prossima settimana, insieme a Perotti. Domani la ripresa, a Trigoria è prevista una doppia seduta. Non saranno presenti i nazionali El Shaarawy, Alisson, Dzeko, Manolas, Fazio, Kolarov, Moreno, Under, Skorupski e Lobont. Intanto il Giudice Sportivo ha multato la Roma per 2.500 euro per aver causato il ritardo dell’inizio del match contro il Milan di circa 3 minuti.