Poste nuovo sponsor dell'Italia del calcio

Poste Italiane scende in campo a fianco degli Azzurri come top sponsor, fino al 2018, della Nazionale italiana di calcio, periodo nel quale si disputerà il Campionato mondiale in Russia. L’accordo è stato annunciato oggi nell’aula magna del Centro Tecnico Federale della Figc a Coverciano (Firenze), dove è iniziato il ritiro della squadra in vista delle gare di qualificazione con la Macedonia e l’Albania. «Da oggi il bel colore giallo di Poste Italiane è accanto al bel colore azzurro della nostra Nazionale», ha detto il direttore generale della Figc, Michele Uva. «Diamo il benvenuto a Poste Italiane - ha aggiunto Uva - che non è tanto uno sponsor quanto un partner prestigioso, un’azienda simbolo dell’Italia e siamo convinti che sarà un bel connubio, un perfetto connubio». L’unione tra due realtà che da oltre «un secolo esprimono il meglio dell’Italia per valori, risultati e tradizione» è stata presentata alla presenza dell’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e del direttore Corporate Affairs di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Il direttore generale della Figc, Michele Uva, era affiancato dal Ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, e dal capitano degli Azzurri, Gigi Buffon.