Lazio, riaperti gli abbonamenti

La Lazio ci riprova, tende la mano ai suoi tifosi e spera che nei prossimi 18 giorni qualche tifoso decida di tornare a godersi la sua passione all'Olimpico. Riapre la campagna abbonamenti, i risultati della banda Inzaghi hanno scatenato l'entusiasmo dei sostenitori e il club di Lotito cerca di riempire lo stadio anche contro il Sassuolo pieno solo per un terzo (circa 24.000 i presenti). Ecco il comunicato: "La S.S. Lazio è lieta di comunicare ai propri tifosi che riapre la Campagna Abbonamenti 2017/18. Gli abbonamenti, validi per 15 partite, potranno essere sottoscritti da martedì 3 ottobre (alle ore 16:00) a venerdi 20 ottobre (alle ore 18:30) presso i Lazio Style 1900 abilitati e i punti vendita della Ticketone". Prezzi bassi visibili sul sito biancoceleste e la speranza che questo nuovo appello non cada nel vuoto. Finora sono poco meno di 11.000 gli abbonati, c'è la voglia di aumentare questo numero: se lo meritano Inzaghi e i suoi pretoriani.