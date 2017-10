Il ct dell'Italia Ventura: "Anche De Rossi out per infortunio"

«Per quel che riguarda il centrocampo sono stato in pratica obbligato nelle scelte. Ultimamente i titolari erano De Rossi e Verratti e la prima riserva Pellegrini. Mancheranno tutti e tre, che sono molto importanti, ma chi giocherà spero che possa dimostrare di poter essere una risorsa in più per la nostra Nazionale». Il ct Gian Piero Ventura commenta così le pesanti assenze a centrocampo che potrebbero portare a un cambio di modulo rispetto al 4-2-4 visto nelle ultime uscite degli azzurri. «Questo lo dobbiamo valutare ma le idee non cambiano, il problema non è il modulo ma come si interpreta - sottolinea Ventura in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano - In due giorni avremmo potuto affrontare determinati discorsi ma Barella e Cristante non sono mai stati parte di questo gruppo e Gagliardini lo è stato per poco. Siamo comunque l’Italia e dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista». Il tecnico azzurro si sofferma poi sulle difficoltà di scegliere un modulo di gioco visto che in Italia quasi tutte le squadre giocano in maniera diversa: «In Inghilterra l’80% delle squadre giocano alla stessa maniera, mentre in Italia non c’è una squadra che gioca come il Napoli, così come non ce n’è una che gioca come l’Atalanta o come la Juventus. In base alle caratteristiche dei giocatori si studia un modo di giocare che possa farli rendere al meglio ma ci sarà sempre qualcuno che avrà qualche problema in più».