Lazio a valanga, Sassuolo travolto 6-1 in rimonta

Esulta la Lazio, travolto il Sassuolo all'Olimpico, finisce 6-1. La banda Inzaghi vola in campionato, trascinata dai suoi uomini migliori. Nel primo tempo però gioca meglio la squadra di Bucchi, che passa addirittura in vantaggio con un calcio di rigore (dubbio) realizzato da Berardi. I biancocelesti faticano a costruire azioni pericolose, ma appena la manovra accelera trovano la rete del pareggio. Punizione dalla distanza e capolavoro di Luis Alberto, bravo ad insaccarla sotto al sette. Nella ripresa la Lazio parte a testa bassa e in dieci minuti realizza ben 4 reti. Si parte con De Vrij, protagonista con un colpo di testa preciso su angolo di Luis Alberto. Ed è proprio lo spagnolo a trovare il 3-1: rimpallo vincente a pochi passi dalla porta del Sassuolo, Consigli finisce a terra e l'ex Depor la butta ancora dentro con il destro. Lo show continua grazie alla doppietta di Parolo. Nel finale poi c'è gloria anche per Immobile, insuperabile dagli undici metri. Infine al minuto numero 72 c'è spazio anche per Luis Nani, all'esordio con l'aquila sul petto.