Formula Uno, Vettel a Sepang più forte della sfortuna

Un fantastico Vettel a Sepang limita i danni in un weekend che dire sfortunato per la Ferrari è poco. Dopo la disavventura del sabato nel quale Vettel aveva rotto il motore ed era stato costretto a partire dai box, questa mattina l'altro colpo di sfortuna. Raikkonen, ottimo secondo nelle qualifiche del sabato a dimostrazione della grande crescita Ferrari, ha dovuto lasciare la griglia di partenza per un problema idraulico: anche lui ai box ma senza nemmeno riuscire a partire è ritirato prima del semaforo verde.

Poi la partenza di un Gp che ha visto Vettel partire da dietro e iniziare una clamorosa rimonta che lo porterà fino a ridosso del podio: pazzesco il quarto posto finale. Davanti Hamilton pensa al mondiale e non si oppone all'esuberanza del giovane Verstappen che lo passa in avvio di gara e resta lì davanti senza mollar nulla ai rivali: seconda vittoria in carriera, il futuro della Formula Uno è sicuramente lui.

In classifica, quando mancano cinque Gp alla fine della stagione, Hamilton allunga su Vettel e porta a 34 i punti di vantaggio sul tedesco della Ferrari che riesce comunque a tenere aperto il mondiale: da come si era messa alla vigilia è un risultato clamoroso.