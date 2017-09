Servirà un’altra prova convincente, Inzaghi non ha dubbi. Più forte dell’emergenza, la Lazio non ha intenzione di fermarsi, con il Sassuolo si chiuderà il primo tour de force stagionale: “Stiamo facendo quello che avevo chiesto a inizio anno – ha spiegato il tecnico di Piacenza - cioè rimanere in alto con le grandi. E' il nostro obiettivo, che abbiamo raggiunto anche l'anno scorso, nonostante le avversarie in estate si siano rafforzate tantissimo. Siamo partiti bene in questi primi 2 mesi, ma siamo all'inizio, dobbiamo lavorare e migliorare tanto". Battere gli uomini di Bucchi per continuare a volare, Simone Inzaghi ha suonato la carica: “Una partita difficile, il Sassuolo viene da una sconfitta immeritata. Parliamo di una squadra di qualità, ha giocatori che ci possono mettere in difficoltà, dovremo dare una grande intensità alla partita, dovremo essere bravi, verranno qui per fare risultato. Anche l'anno scorso non fu semplice, dovrà scendere in campo una Lazio di corsa, aggressiva". La rifinitura delle 17 ha regalato soltanto notizie positive per l'ex allenatore della Primavera. Sul campo infatti sono tornati Luis Alberto e De Vrij, entrambi recuperati per domani pomeriggio. Inzaghi confermerà il classico 3-5-2. Questa la probabile formazione: Strakosha; Patric, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.