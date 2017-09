De Vrij ci prova, Inzaghi spera

Ultimo allenamento pomeridiano per la Lazio in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo (ore 15) allo Stadio Olimpico. Il tecnico Inzaghi attende risposte importanti dalla rifinitura odierna: De Vrij e Luis Alberto sono ancora in dubbio, e soltanto nel tardo pomeriggio l'allenatore laziale prenderà una decisione sull'eventuale convocazione due calciatori. Nelle ultime due partite la retroguardia laziale non ha subìto gol, ma la presenza dell'olendese nel cuore del reparto arretrato è fondamentale. Stesso discorso per Luis Alberto, ancora alle prese con una contuzione al piede destro. Caicedo, dopo il primo gol con la maglia biancoceleste realizzata contro lo Zuelte, si candida per un posto da titolare accanto a Immobile. E' arrivato il transfer del portoghese Pedro Neto, il giovane attaccante già oggi potrebbe essere inserito nella lista dei convocati.