Crolla tribuna ad Armiens

Si è sfiorato un altro Heysel, ad Amiens in una partita del campionato francese, di Ligue1. Al 16’ del primo tempo del match tra Amiens e Lille, Ballo-Tourè porta in vantaggio gli ospiti e i tifosi ospiti si proiettano contro le barriere che delimitano la zona della tribuna dello stadio La Licorne riservata a loro. Le barriere non resistono all’urto e si staccano, cadendo giù verso il terreno di gioco e con esse cadono da un’altezza di circa un metro e 70 cm anche alcuni tifosi. Match sospeso per permettere l’immediato soccorso dei malcapitati supporters del Lille. Poco minuti dopo la sfida è stata definitivamente sospesa dopo mezz'ora dal crollo di una barriera degli spalti occupati dai tifosi ospiti. Una dozzina di feriti sono stati prima soccorsi e poi trasportati in ospedale. Il resto dei supporters del Lille sono stati raggruppati nella parte superiore della tribuna in cui ha ceduto la barriera sotto l’esultanza per il gol al 16’ del primo tempo di Ballo-Tourè. Tre i feriti che sembrano più gravi.