Totti illumina Tbilisi

Una serata speciale per Francesco Totti. L’ex numero 10 è tornato in campo a quattro mesi dal suo addio al calcio per l'evento "World Football Stars for Georgia”, l’amichevole di beneficenza organizzata a Tbilisi dall’ex milanista Kaladze. Un gol, un assist e tante giocate di classe per la leggenda giallorossa: accolto da un’ovazione del pubblico (un tifoso ha anche invaso il campo per provare ad abbracciarlo), Francesco ha indossato la fascia da capitano e la numero 10 della selezione delle All Stars mondiali che sfidava la formazione degli amici del georgiano (per la cronaca vittoria 6-5 per la squadra di Totti). Tantissime le stelle internazionali che hanno partecipato al match benefico il cui ricavato servirà per ricostruire la foresta di Bojomi: Zanetti, Shevchenko, Crespo, Maldini ma anche gli ex giallorossi Candela, Delvecchio, Di Biagio e Cafu hanno dato spettacolo davanti ai 55.000 spettatori della Dinamo Arena.