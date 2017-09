Pauroso incidente d'auto per Aguero

Sergio Aguero, che paura! Brutta disavventura per la star del Manchester City che ad Amsterdam, di ritorno con un taxi dal concerto dell'amico Maluma, ha avuto un incidente che poteva costargli la vita. Aguero, visibilmente dolorante, è stato subito condotto in ospedale con un'ambulanza chiamata da alcune persone presenti sul posto. Giunto nella struttura sanitaria è stato prontamente visitato e i medici gli hanno riacontrato diverse fratture alle costole. Per lui si prevede un lungo stop, almeno due mesi. Sarà out quindi anche per la sfida contro il Napoli. A quanto si è appreso, forse a causa dell'eccessiva velocità, l'autista del taxi avrebbe perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro un palo posizionato fuori dalla carreggiata. Per il Kun, tanto spavento e certamente forti dolori al costato, ma poteva andargli decisamente peggio.