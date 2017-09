Formula 1, si apre un tombino Groejean fuori pista

Spavento a Sepang dove domenica prossima si disputerà il prossimo Gran Premio di Formula Uno. Un tombino si è aperto in piena curva e ha tranciato lo pneumatico posteriore destro della Hass di Grosjean. Il pilota francese non ha potuto far nulla per tenere in pista la monoposto, ma è riuscito comunque a finire nello spazio di fuga senza schiantarsi. Spettacolo e paura per gli spettatori che poco prima avevano assistito alla ottima performance della Ferrari di Vettel il più veloce nelle libere del venerdì mattina.

TIZ