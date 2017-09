De Vrij e Luis Alberto in dubbio

Archiviato il successo contro lo Zulte Waregem, la Lazio si prepara alla gara interna contro il Sassuolo, ultimo appuntamento prima della sosta. Per l'occasione mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Felipe Anderson, Basta e Bastos. Da capire invece se riuscirà a recuperare uno tra De Vrij e Wallace, assenti entrambi alla seduta di scarico odierna. Verrà valutato in extremis anche Luis Alberto, reduce da una contusione al piede rimediata ieri sera in Europa League, sarà fondamentale la rifinitura in programma domani pomeriggio. Qualora lo spagnolo non dovesse farcela, il tecnico di Piacenza potrebbe lanciare dall'inizio Nani, rimasto in panchina contro lo Zulte. Con il Sassuolo poi non cambierà il modulo, si andrà avanti con il classico 3-5-2.Archiviato il successo contro lo Zulte Waregem, la Lazio si prepara alla gara interna contro il Sassuolo, ultimo appuntamento prima della sosta. Per l'occasione mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Felipe Anderson, Basta e Bastos. Da capire invece se riuscirà a recuperare uno tra De Vrij e Wallace, assenti entrambi alla seduta di scarico odierna. Verrà valutato in extremis anche Luis Alberto, reduce da una contusione al piede rimediata ieri sera in Europa League, sarà fondamentale la rifinitura in programma domani pomeriggio. Qualora lo spagnolo non dovesse farcela, il tecnico di Piacenza potrebbe lanciare dall'inizio Nani, rimasto in panchina contro lo Zulte. Con il Sassuolo poi non cambierà il modulo, si andrà avanti con il classico 3-5-2.