Sci, la Vonn potrebbe fare la discesa libera con gli uomini

Prima o poi ci si doveva arrivare e nello sci più di una volta atlete fortissime avrebbero voluto confrontarsi con i colleghi uomini. Mai come oggi Lindsay Vonn vede avvicinarsi la possibilità di misurarsi con l'altro sesso. La Ussa, la Federazione di sci statunitense, chiederà la prossima settimana a quella internazionale (Fis), in occasione della riunione di Zurigo, il via libera perchè la Vonn possa prendere parte alla discesa maschile di Coppa del Mondo a Lake Louise nel 2018. La fuoriclasse americana, 77 vittorie e 130 podi nella sua carriera, non ha mai fatto mistero di voler sfidare i colleghi maschi e la pista canadese sarebbe lo scenario ideale visto che lì ha raccolto 18 successi su 41 gare disputate. «So che non vincerei ma vorrei avere almeno l’opportunità di provare - aveva dichiarato a inizio anno la Vonn, che il mese prossimo spegnerà 33 candeline e che ha in mente di ritirarsi al termine della stagione 2018-19 - Penso di aver vinto abbastanza Coppe del Mondo e di essermi guadagnata abbastanza rispetto all’interno di questo ambiente per avere questa occasione».