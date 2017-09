Pantani: non fu omicidio

Capitolo chiuso definitivamente. Secondo la Cassazione Marco Pantani non è morto per omicidio: una sentenza della Suprema Corte ha così respinto il ricorso dell'avvocato della famiglia del Pirata.La famiglia, tramite il proprio legale, non aveva mai accettato la richiesta di archiviazione presentata nel 2015 dalla procura di Rimini e accolta dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, che aveva liquidato l'eventualità di un delitto come "mera congettura fantasiosa". Ancora più esplicito era stato il procuratore, Paolo Giovagnoli, chiedendo che il caso venisse archiviato. Ora l'ipotesi inquietante di un omicidio è stata esclusa anche dai supremi giudici, di cui adesso si attendono solo le motivazioni per la sentenza. L 'autopsia rivelò che la morte era stata causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente a un'overdose di cocaina: questa è l'unica verità.