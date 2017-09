La Roma perde Perotti e Defrel per il Milan: il francese fuori un mese

Doppia tegola per la Roma che perde Perotti per il Milan e Defrel per un mese. Oggi i due attaccanti sono stati sottoposti agli esami strumentali a Villa Stuart dopo gli infortuni muscolari rimediati nella trasferta di Baku. Niente di grave per l’argentino che dovrà comunque tornare dopo la sosta. Ne avrà per più tempo l’ex Sassuolo che salterà 5 partite tra campionato e coppa. Gli accertamenti hanno messo in evidenza per Perotti “la presenza di un edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra”: Diego potrà tornare nella settimana della sosta e proverà a recuperare per il Napoli.

Situazione più complessa per Defrel che ha riportato “una lesione muscolo/fasciale di I grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”: il francese tornerà a fine ottobre, si prevede un suo reintegro nella settimana tra il match con il Crotone del 25 e la gara con il Bologna del 28. A San Siro (domenica alle 18, arbitra Banti) Di Francesco avrà i giocatori contati in attacco: con Dzeko ed El Shaarawy ci dovrebbe essere Florenzi nel ruolo di esterno a destra con Under primo cambio in panchina. In cabina di regia tornerà De Rossi al posto di Gonalons, deludente nel match contro il Qarabag. In difesa probabile rientro di Fazio al posto di Juan Jesus. Oggi la squadra, tornata da Baku nel primo pomeriggio, si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida con i rossoneri.

Seduta di scarico per chi ha giocato in Azerbaigian, lavoro atletico per gli altri. Prosegue il recupero di Karsdorp e di Schick che puntano a tornare dopo la sosta. Domani appuntamento alle 11 per un nuovo allenamento. Al Bernardini non sarà presente Francesco Totti: domani sera tornerà in campo a Tiblisi per un match benefico organizzato dall'ex milanista Kaladze. Intanto il club ha annunciato il rinnovo contrattuale per tre giovani giallorossi: prolungano fino al 2021 Nura e Keba, accordo fino al 2022 per Antonucci.