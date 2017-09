Colpo Virtus, preso Edoardo Lucarelli

A tre giorni dall'inizio della nuova stagione la Virtus acquista un giocatore. La squadra del presidente Toti ha reso noto di aver perfezionato l’accordo con il Vis Nova Basket per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Edoardo Lucarelli. Guardia-ala di 193 cm per 83 chili, è nato a Roma il 14 settembre del 1999 ed è aggregato con la prima squadra già dal ritiro in Valchiavenna, dopo esser stato aggregato alla Virtus Roma negli allenamenti disputati al termine della passata stagione. Lucarelli ha giocato lo scorso anno in Serie C2 con la Sam Basket Roma, mentre con la maglia del Vis Nova ha partecipato ai campionati Under 18 e Under 20, affacciandosi anche in prima squadra per due presenze in Serie B.