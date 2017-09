Ancelotti non è più l'allenatore del Bayern Monaco

Fine dell'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Bayern. Ora è ufficiale: il Bayern Monaco ha esonerato Carlo Ancelotti. Al termine della riunione d’urgenza, convocata all’indomani della pesante sconfitta di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il club bavarese ha annunciato in un comunicato la decisione di divorziare dal tecnico emiliano. «Il rendimento della nostra squadra fin dall’inizio della stagione non soddisfa le nostre aspettative e la partita di Parigi ha dimostrato chiaramente che dovevamo trarne le conseguenze», ha spiegato il presidente Karl-Heinz Rummenigge. La squadra è stata affidata a Willy Sagnol, finora vice di Ancelotti, che assume l’incarico di tecnico ad interim e siederà in panchina domenica in occasione della sfida di Bundesliga che attende il Bayern sul campo dell’Hertha Berlino.