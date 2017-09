Gli Open d'Italia di golf in diretta su Sky

Sky conquista un altro appuntamento col grande golf. Si tratta degli Open d’Italia giunti alla 74esima edizione. L’evento si terrà da giovedì 12 a domenica 15 ottobre sul percorso del Golf Club Milano a Monza. Ben 7 milioni di dollari di montepremi e con un ottimo field, del quale faranno parte anche gli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia, oltre ai tanti italiani, guidati da Francesco Molinari, che difenderà il titolo conquistato nella passata edizione. Su Sky Sport HD saranno trasmesse tutte le quattro giornate di gara in diretta esclusiva e in alta definizione. La squadra del commento golf di Sky sarà tutta direttamente sul green monzese, con Silvio Grappasonni, Nicola Pomponi, Roberto Zappa, Massimo Scarpa e Donato Di Ponziano. Per ogni giornata di gara anche uno Studio Golf, condotto direttamente da Monza da Francesca Piantanida, in compagnia di Donato Di Ponziano e affiancata alternativamente dai talent golf di Sky. Open d’Italia anche su Sky Sport24 HD con notizie, servizi e interviste, sul sito skysport.it, con news e aggiornamenti sull’evento monzese, e attraverso la app di Sky Sport.