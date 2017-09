Mezza Europa vuole Milinkovic

Anche Mourinho si mette in fila. Tutti pazzi di Sergej Milinkovic Savic, gioiello della Lazio. Dopo i cugini del City, il Psg oltre a Real Madrid, Juve e Inter, il Manchester United è pronto a fare un' offerta milionaria per il 22enne serbo. Lotito gongola, aspetta le offerte per la prossima estate. Il presidente biancoceleste valuta il suo giocatore oltre 100 milioni e non è scontata la cessione a meno di un'offerta di questa portata. Intanto Sergej suda per recuperare da un piccolo infortunio mentre i tifosi laziali sono pronti a godersi le sue giocate per questa stagione. Sul futuro, com'è ovvio, non ci sono certezze.