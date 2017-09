Hamilton: "Vettel fortissimo, ma è bello scoprire le sue debolezze"

Dopo il clamoroso errore di Singapore che ha di fatto rimesso il mondiale di Formula Uno nelle mani di Hamilton, il circus iridato è pronto a tornare in pista domenica prossima in Malesia. Per l'appuntamento di Sepang la ferrari prova il colpo del riscatto, perché perdere ancora terreno vorrebbe dire abbandonare le speranze di competere per il titolo mondiale. Così, nei giorni di avvicinamento all'evento malese, Lewis Hamilton rilascia un'intevista a tutto tondo. Ospite della trasmissione di Jonathan Ross, una delle star più amate della tv inglese, il pilota della Mercedes ha parlato di Formula 1, del suo futuro lontano dalle corse ma anche di vita privata. L’ex campione del mondo ha dedicato qualche battuta al suo rivale più temuto, il ferrarista Sebastian Vettel. «Alla fine è fondamentale avere rispetto per le persone contro le quali si gareggia e quindi lo provo anche per lui», ha detto Hamilton. «Sebastian è sicuramente un atleta incredibile, e sinceramente lo considero tra i migliori piloti che ci siano mai stati. Ma è fantastico aver visto emergere alcune debolezze durante la stagione. E gliene sono grato particolarmente per l’ultima a Singapore...», ha ammesso, con una dose del tipico humor inglese. E non a caso, il pilota anglo-caraibico può essere soddisfatto: ottenendo tre vittorie consecutive dopo la pausa estiva, Hamilton ha ribaltato la situazione in classifica e ha portato il suo vantaggio a 28 punti sul diretto avversario.