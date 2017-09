Rossi non fa il miracolo: dominio spagnolo ad Aragon

Dominio spagnolo nel Gp di Aragon, quattordicesimo appuntamento del mondiale MotoGp, con quattro piloti nelle prime quattro posizioni. A trionfare è il portacolori della Honda Marc Marquez davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa, al ducatista Jorge Lorenzo e a Maverick Vinales con la Yamaha.

Quinto posto per uno stoico Valentino Rossi, sceso in pista con la sua M1 a poco più di venti giorni dalla frattura a tibia e perone durante un allenamento su una moto da enduro. Sesto un altro spagnolo, Aleix Espargaro con l'Aprilia, che si lascia alle spalle Andrea Dovizioso su Ducati che perde terreno da Marquez nella classifica iridata. Ora il campione in carica guida con 224, 16 in più del forlivese.