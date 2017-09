La corsa dell'Inter si ferma a Bologna

Si ferma al Dall'Ara la serie positiva dell'Inter. Trascinata da uno strepitoso Simone Verdi, infatti, il Bologna riesce a strappare un pareggio ai nerazzurri. Passa in vantaggio nel primo tempo la squadra di Donadoni grazie a un tiro spettacolare da fuori area di Verdi.

Pareggia l'Inter alla mezzora della ripresa su un calcio di rigore di Icardi dopo un atterramento di Mbaye in area ai danni di Eder. Vibranti proteste dei rossoblu ma la Var non ribalta la decisione dell'arbitro. In classifica nerazzurri momentaneamente in testa con 13 punti.