Il San Raffaele official partner dell'As Roma

La San Raffaele Spa sarà official partner dell’AS Roma per le stagioni calcistiche 2017/2018 e 2018/2019. Gli atleti giallorossi di Prima Squadra potranno usufruire delle più avanzate tecniche di laboratorio analisi e delle più moderne tecnologie di diagnostica per immagini erogate dai Poliambulatori del gruppo romano. Una dotazione di apparecchiature resa tra l’altro recentemente ancora più ricca a seguito di un importante accordo commerciale con la multinazionale Siemens. Sempre in virtù della collaborazione con l’AS Roma, il San Raffaele garantirà assistenza medico-sanitaria durante gli incontri di calcio della Roma.

Entrambe le società hanno espresso soddisfazione per una partnership che sancisce un’intesa già rodata durante lo scorso anno e che adesso acquista anche una nuova veste solidale. Si rafforza infatti l’attività di collaborazione con la Roma Cares a favore dei più giovani ospiti dei centri della holding. Diverse iniziative attendono i bambini delle strutture del San Raffaele. Tra queste: “A scuola di Tifo”, una giornata di sensibilizzazione sui valori dello sport e del fair play, il “Toys Day”, una raccolta giochi che vedrà protagonista un calciatore della Roma e infine una giornata allo stadio per i pazienti più piccoli.

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con il San Raffaele, - dice Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di AS Roma -. Dopo l’ottimo lavoro svolto la scorsa stagione, siamo sicuri che questo nuovo accordo ci consentirà, ancor di più, di pianificare e sviluppare congiuntamente diverse attività filantropiche rivolte in particolare ai giovani ospiti delle strutture del gruppo sanitario”. Con i suoi 3.000 posti letto e 3.000 professionisti, il San Raffaele è da tempo una delle maggiori realtà italiane nel campo della salute e della ricerca scientifica. Alti standard di eccellenza, tecnologie avanzate, una vasta équipe di medici, operatori sanitari e ricercatori pongono la Holding tra i primi gruppi del settore in Italia. Una rete di strutture e di servizi che si estende in diverse regioni d’Italia e che, grazie ai suoi eccellenti Centri Diagnostici, si conferma ancora punto di riferimento per l’AS Roma.