Da oggi Valentino Rossi lavorerà per la sua ennesima rinascita. Il fuoriclasse di Tavullia è atteso da circa 30-40 giorni di stop dopo l'operazione con cui gli è stata ridotta la frattura di tibia e perone riportata ieri in un incidente durante un allenamento con la moto da enduro. Il Dottore, infortunatosi alla stessa gamba dell'infortunio del 2010 al Mugello, è stato sottoposto ad intervento nella notte presso l'ospedale di Torrette ad Ancona.

"Valentino sta bene, questa è la cosa più importante", ha esordito Raffaele Pascarella, direttore dell'unità operativa ortopedia e traumatologia dell'ospedale. "Ha riportato una frattura scomposta alla gamba. È stato ricoverato a Urbino per accertamenti, poi è venuto ad Ancona. Alle 2 di questa notte l'abbiamo operato, l'intervento è durato un'ora ed è perfettamente riuscito. Abbiamo messo un chiodo per stabilizzare la frattura. Rimarrà per qualche giorno qui in ospedale e poi inizierà la fisioterapia".

Quanto ai tempi di recupero, "dipenderà molto da lui, di certo però 30 o 40 giorni dovrà stare a riposo", ha messo in chiaro Pascarella. "Spero in 2 o 3 giorni di riuscire a dimetterlo". La certezza è che i piani del Mondiale del fuoriclasse di Tavullia si sono complicati terribilmente. Ma come sempre nei momenti difficili, è emerso tutto lo spirito combattivo di Rossi, oggi visitato da familiari, amici e, tra gli altri, dal capo del team Yamaha Lin Jarvis e il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Mi dispiace molto per l'incidente. Ora voglio tornare sulla mia moto il più presto possibile. Farò del mio meglio affinché accada", ha commentato il pilota tramite un comunicato della Movistar Yamaha. L'obiettivo è il ritorno a metà ottobre, in occasione del Gran Premio del Giappone. La nuova, difficile sfida del nove volte campione del mondo è partita. Un nuovo bollettino medico è atteso per domani alle ore 10.