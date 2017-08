Lazio, ecco Nani: oggi visite e firma

Nani è sbarcato questa mattina a Ciampino. È il portoghese il nuovo attaccante scelto da Lotito e Tare per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi. Alle 9.30 sono scattate le visite mediche in Paideia (presenti 60-70 tifosi) e nel pomeriggio potrebbe scendere in campo per il primo allenamento con la squadra. La Lazio potrebbe anche aprire i cancelli di Formello per il classico bagno di folla con i tifosi.