Floyd Mayweather ha sconfitto a Las Vegas il campione dell'UFC Conor McGregor al decimo round per ko tecnico in quello che è stato uno dei match pugilistici più attesi e curiosi degli ultimi anni. Un confronto inusuale tra il pugile pluricampione del mondo (in 5 categorie differenti) e il lottatore irlandese di arti marziali miste, al suo primo combattimento. Il match è durato più a lungo delle aspettative e ha offerto emozioni. McGregor ha avuto dalla sua parte il pubblico della T-Mobile Arena di Las Vegas, l'americano ha superato un inizio difficile e poi ha imposto la sua legge con ripetuti colpi a segno fino a quando, nella decima ripresa, l'arbitro Robert Byrd non ha salvato l'irlandese decretando il ko tecnico.

Mayweather aggiorna il suo soprendente ruolino di marcia: 50 vittorie senza sconfitte, superato il record di Rocky Marciano. E dopo il match annuncia il ritiro: "Lascio la boxe, questo è stato il mio ultimo match".