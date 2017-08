Munir o Schick la Roma ci prova

Almeno quattro nomi rimasti in corsa, dodici giorni per portarne uno a Roma. Monchi si prepara al rush finale del mercato con l’obiettivo di prendere un esterno d’attacco e, se si incastreranno altri tasselli (tipo la cessione di Fazio), un difensore centrale.

Chi c’è nella lista del diesse spagnolo? Schick, Cuadrado, Munir e... Mahrez. Perché fino a quando non suona il gong del 31 agosto, tutto può succedere. Per il momento l’algerino è finito fuori dai radar giallorossi, oggi esordirà in casa col Leicester nella gara contro il Brighton, la sua voglia resta quella di lasciare le Foxes ma serve un’apertura del club inglese che, finora, non arrivata. Monchi sarebbe ben felice di ricevere un improvviso segnale positivo da Leicester, ma da giorni guarda altrove. Ad esempio a Genova, dove Schick è rimasto senza però disfare le valigie. Dimenticata la Juve e superati i problemi di aritmia che gli avevano fatto perdere l’idoneità sportiva e l’occasione della vita a Torino, la Sampdoria l’ha lasciato sul mercato e, da tempo, lo tratta con l’Inter. Ma neppure l’ennesima cena tra i dirigenti Ausilio e Romei giovedì scorso ha...

