Champions League, Napoli stende il Nizza 2-0: decidono Mertens e Jorginho

Un ottimo Napoli supera 2-0 il Nizza nell'andata dei playoff e mette una serie ipoteca sulla qualificazione ai gironi di Champions League. Mertens nel primo tempo e un rigore di Jorginho nella ripresa sono i due sigilli, ma il risultato poteva essere ancora più netto visto l'incredibile numero di occasioni creato dalla squadra di Sarri. Sul successo del napoli, c'è da dire, c'è anche lo zampino dell'arbitro polacco Marciniak che concede un rigore per fallo su Mertens quasi certamente fuori area e poi lascia in nove il Nizza con due espulsioni in un colpo solo ai danni di Koziello e Plea, soprattutto la seconda apparsa un po' eccessiva. Fra sette giorni alla squadra di Favre servirà un autentico miracolo, soprattutto se non dovessero recuperare Sneijder e Balotelli. Un Napoli apparso comunque già in grande condizione, con un pressing asfissiante portato fino all'area di rigore avversaria che ha mandato in tilt gli avversari. Unico rammarico la scarsa mira sotto porta, soprattutto di Insigne e Milik.

Sarri schiera il tridente leggero con Mertens, Insigne e Callejon nell'andata del playoff di Champions League contro il Nizza. Il tecnico toscano conferma il 4-3-3- con Reina in porta; in difesa Hysaj, Albiol, Koulibaly d Ghoulam; a centrocampo Allan, Jorginho e Hamsik. Nel Nizza, il tecnico Favre privo di Balotelli e Sneijder si affida ad uno schieramento molto accorto con Plea unica punta.

Primo tempo a ritmi altissimi del napoli che si riversa nella metà campo del Nizza costringendo la squadra francese per lunghi tratti sulla difensiva. Al 7' la prima grande occasione per gli azzurri: perfetto assist dalla trequarti di Hamsik per la testa di Callejon, palla di poco alta sulla traversa. I transalpini hanno in Saint-Maximin l'unico che cerca di creare difficoltà alla difesa di casa grazie alla sua velocità negli spazi. Al 13' però il Napoli passa: lancio perfetto di Insigne per Mertens, il belga scatta sul filo del fuorigioco e dopo aver superato in uscita il portiere deposita la palla in rete. napoli scatenato e vicinissimo al raddoppio ancora con il solito taglio di Callejon, questa volta Cardinale respinge. Poi è ancora Mertens a provarci con un sinistro debole dopo una serie di dribbling ubriacanti nell'area francese. La squadra di Sarri è padrona del campo con la sua manovra avvolgente e le improvvise verticalizzazioni, ma è il Nizza poco dopo la mezzora a sfiorare il pareggio prima con un diagonale di poco a lato di Koziello su assist di Jallet e poi con un destro dal limite largo del solito Saint-Maximin. La replica del Napoli con un destro dai venti metri di Insigne respinta in angolo da Cardinale.

Napoli aggressivo anche nel secondo tempo, con Insigne e Mertens autentiche spine nella retroguardia nizzarda. È proprio su un tiro del belga respinto male da Cardinale che Insigne fallisce a porta vuota, in sospetto fuorigioco, il gol del raddoppio. La reazione del Nizza con un tentativo dal limite di Plea di poco fuori, ma pregevole l'azione di Koziello. Sarri toglie un Hamsik in evidente difetto di condizione e inserisce Zielinski. Al quarto d'ora ancora Mertens vicino al raddoppio con un piatto destro da centro area che termina a lato non di molto, poi è clamoroso il quasi autogol di Souquet che nel tentativo di anticipare Callejon di testa manda la palla contro la traversa della sua porta. Il napoli continua a martellare l'aria francese, ci prova ancora Insigne da fuori ma Cardinale è attento. Il raddoppio è maturo e arriva al 70' con Jorginho su rigore concesso per un fallo, forse fuori area, ai danni di Mertens. Al 75' Insigne si divora la palla del 3-0 con un destro centrale da centro area, poco prima era entrato Milik per Mertens. Il Nizza perda la testa e a dieci dalla fine resta in nove per la doppia espulsione in un colpo solo di Koziello e Plea, il primo per un fallo su Zielinski e il secondo per proteste. Nel finale il napoli manca però il colpo del definitivo ko con Milik che si divora letteralmente a porta vuota il gol del 3-0 su assist di Callejon. Il 2-0 è comunque risultato che in vista del ritorno mette gli azzurri in ottima posizione per il passaggio alla fase a gironi.