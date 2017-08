Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea per il secondo anno consecutivo. I detentori della Champions League hanno battuto 2-1 il Manchester United trionfatore in Europa League nella sfida disputata a Skopje.

I Blancos di Zinedine Zidane passano in vantaggio al 24' del primo tempo con un gran destro al volo di Casemiro su lancio di Carvajal. Nella ripresa, il raddoppio siglato da Isco dopo un uno-due con Bale (52'). Dieci minuti dopo i Red Devils di José Mourinho accorciano le distanze con il nuovo acquisto Lukaku, che insacca di tap-in dopo una respinta di Navas. Nelle file dei madrileni, solo una decina di minuti per Cristiano Ronaldo: il portoghese, ancora alla ricerca della miglior condizione, è entrato all'83' per sostituire Benzema. È il sesto titolo di Zidane da quando allena il Real.