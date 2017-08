Sara Errani positiva all'antidoping. Gli esami effettuati a febbraio scorso avrebbero evidenziato tracce di anastrozolo, principio attivo di una sostanza il cui nome commerciale è "Arimidex" e che viene utilizzata per i tumori al seno nel post-menopausa. Il medicinale è considerato doping in quanto fa parte della famiglia degli steroidi anabolizzanti. La tennista è rientrata in Italia ed è impegnata nel match più difficile della sua carriera: la FIT non l'avrebbe abbandonata e, in attesa dell'annuncio dell'ITF (la Federazione Internazionale) starebbe mettendo a punto la sua linea difensiva.