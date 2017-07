Nuoto, bronzo mondiale per Detti nei 400 stile

Gabriele Detti ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il livornese, già terzo ai Giochi di Rio, ha chiuso con il tempo di 3:43.93. Oro al cinese Sun Yang, imprendibile con 3:41.38, argento all'australiano Mack Horton (3:43.85).

Che bellissima rimonta di Gabriele #Detti!

Vince il bronzo mondiale nei 400 m, e argento sfiorato! #FINABudapest2017 pic.twitter.com/3z2qV2AeL6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 23 luglio 2017

"E' la mia prima medaglia mondiale e sono contento. Non era importante di quale metallo fosse, era importante cancellare questo tabù - ha commentato Detti, campione europeo e primatista italiano dei 400 stile libero, oggi medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest - Anche in tempo non era prioritario. Ho attaccato Horton nergli ultimi 50 metri ma avevo finito la benzina. Sun Yang oggi non l'avrei mai raggiunto".