Mondiali di scherma: Paolo Pizzo è oro nella spada

Paolo Pizzo ha conquistato la medaglia d'oro nella spada maschile al Mondiale di Scherma, in svolgimento a Lipsia, in Germania. In finale l'azzurro ha battuto l'estone Nikolai Novosjolov con il punteggio di 15-13. In semifinale aveva superato il sorprendente tedesco Richard Schmidt per 15-10.

Il cielo è azzurro sopra Lipsia. @Paolo__Pizzo è CAMPIONE DEL MONDO! RT e arancini per lo spadista siciliano! #ItaliaTeam #Leipzig2017 pic.twitter.com/7OjEeiviWa — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) 22 luglio 2017

Un'altra medaglia arriva da Irene Vecchi nella sciabola. La livornese è stata sconfitta in semifinale dalla tunisina Azza Besbes dopo aver chiuso il primo parziale avanti 8-0. Alla ripresa, la Besbes ha iniziato una lenta rimonta fino al 14-14, poi ha piazzato la stoccata decisiva aprendo così le porte del terzo gradino del podio all'azzurra. Per la Vecchi si tratta del secondo bronzo mondiale in carriera, dopo quello conquistato ai campionati del mondo di Budapest nel 2013.