Monchi a Londra compra il turco Cengiz e vede Pallotta

Un blitz in gran segreto per regalare il primo attaccante a Di Francesco e preparare i prossimi colpi. Monchi è rientrato stamattina da Londra, dove ieri sera ha chiuso l'acquisto del giovane turco Cenzig Under. Un'operazione da circa 13 milioni di euro (bonus inclusi) per un ragazzo che aveva stregato altri grandi club, come il Manchester City di Guardiola o la Juventus. Cenzig Under è atteso nei prossimi giorni a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con i giallorossi prima di partire insieme ai nuovi compagni per la tournée negli Stati Uniti.

Il viaggio londinese di Monchi, che ora partirà un paio di giorni verso Siviglia per questioni personali, è servito anche a portare avanti altri affari di mercato e ad aggiornare Pallotta sullo stato dei lavori: il presidente, infatti, si trovava anche lui nella City per impegni legati al suo business. I prossimi obiettivi della Roma sono Defrel e Nastasic, ma la lista del diesse spagnolo comprende altri nomi. E, come visto, con lui le sorprese sono sempre dietro l'angolo.