Donnarumma firma al Milan e promette: l'anno prossimo prenderò il diploma di ragioniere

"La maturità? Ringrazio tanto il ministro dell'Istruzione per la lettera. Non mi sentivo pronto per tutto quello che è successo, prometto alla mia famiglia e a tutti che sarò ragioniere l'anno prossimo". Lo ha detto il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, in diretta su Facebook, spegnendo le polemiche sul rinvio dell'esame di maturità in un istituto privato di Vigevano.

"Sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. Sono nato e cresciuto al Milan. Nella mia vita non ci sono mai stati dubbi. Mi dispiace per i tifosi che si sono sentiti traditi ma nella mia testa non c'è mai stato questo. Ringrazio i tifosi per avermi sempre sostenuto in questi due anni e sono orgogliosissimo di essere qua al Milan". Ha detto ancora il portiere del Milan dopo il rinnovo fino al 2021 a 6 milioni di euro a stagione.