Accordo Donnarumma-Milan. Juve, Neto al Valencia

Gigio Donnarumma è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. L'ufficialità dovrebbe arrivare nel weekend: l'incontro definitivo, che ha sancito l'accordo, tra il duo Fassone-Mirabelli e l'agente del portiere Mino Raiola si è svolto nel pomeriggio. Si attende l'arrivo del 18enne rossonero dalle vacanze. In tema di portieri, è ormai fatta per il trasferimento dello juventino Norberto Neto al Valencia. Il portiere brasiliano lascia Torino dopo due stagioni, i bianconeri incasseranno dalla cessione 7 milioni più bonus. I campioni d'Italia proseguono nella trattativa per Federico Bernrdeschi e non perdono d'occhio Douglas Costa del Bayern Monaco. Tornando al Milan, sono iniziate le visite mediche per il nuovo colpo dei rossoneri, Andrea Conti. Il difensore è in arrivo dall'Atalanta. E per l'attacco, insieme a Kalinic, si lavora alla pista che porta ad Aubameyang. È invece ai saluti Kucka: lo attendono i turchi del Trabzonspor. Da definire invece il futuro di Lapadula: lo insegue il Genoa, ma il Milan chiede 18 milioni e non intende concedere sconti.

L'Inter attende sempre Borja Valero e continua a trattare con il Manchester United la cessione di Ivan Perisic: i Red Devils offrono 45 milioni, i nerazzurri ne chiedono cinque in più. Proseguono i contatti con il Nizza per Dalbert, mentre sul fronte uscite c'è da segnalare l'interesse del Boca Juniors per Gary Medel, peraltro un ex del club argentino. Mentre Murillo è entrato nel mirino dello Zenit di Roberto Mancini. Antonio Cassano continua a lanciare messaggi d'amore al Cagliari, il Torino vuole accontentare Mihajlovic con portando in granata El Shaarawy: il principale scoglio, però, è l'ingaggio elevato del romanista. Il club di Cairo segue per la difesa Acerbi del Sassuolo. Guardando all'estero, i media inglesi danno per fatto l'accordo tra Everton e Manchester United per Lukaku. I Red Devils verseranno ai Toffees 85 milioni di euro. L'arrivo dell'attaccante, che era un obiettivo del Chelsea di Antonio Conte, sembra allontanare lo sbarco di Alvaro Morata ad Old Trafford.