Roma dimezzata a Pinzolo. Monchi piazza Zukanovic al Genoa

Comincia ufficialmente la nuova stagione della Roma. La prima senza Francesco Totti ma con Di Francesco in panchina. Il tecnico ha diramato la lista dei giocatori che domani mattina si sottoporranno ai test medici prima di partire venerdì per il ritiro di Pinzolo. Ed è una lista con tanti assenti illustri, ma giustificati: non ci sono i nazionali (De Rossi, El Shaarawy, Pellegrini, Nainggolan, Manolas, Dzeko, Strootman, Moreno, Fazio, Iturbe e Skorupski) che si aggregheranno alla squadra il 16 luglio, direttamente per la partenza negli Stati Uniti. Ci sono invece i volti nuovi Gonalons e Karsdorp anche se l’olandese dovrà seguire il percorso riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio insieme a Florenzi ed Emerson. Tra i giocatori rientrati dai vari prestiti si rivedono Castan e Vainqueur ma non Zukanovic, che è stato appena girato al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 1.2 milioni di euro. C’è Mario Rui anche se l’esterno è vicino al Napoli. Completano il gruppo 13 giovani provenienti dalla Primavera.

Ecco l’elenco completo dei 31 convocati:

Portieri: Alisson, Greco, Lobont, Romagnoli.

Difensori: Nura, L. Castan, Ciavattini, De Santis, Florenzi, Gyomber, Karsdorp, Nani, Juan Jesus, E. Palmieri, Pellegrini, B. Peres, Seck, Mario Rui.

Centrocampisti: Frattesi, Gonalons, Marcucci, Ricci, Gerson, Vainqueur, Valeau.

Attaccanti: Antonucci, Cappa, Coly, Perotti, Tumminello, Sadiq.

Durante il ritiro a Pinzolo la Roma giocherà due amichevoli: l’11 luglio contro l’AC Pinzolo e il 14 luglio contro l’FC Slovacco. Poi il 16 luglio la squadra partirà per la tournée negli Stati Uniti dove andrà in scena l’International Champions Cup con le tre amichevoli di lusso contro Psg, Tottenham e Juventus. L’ultimo test prima della partenza del campionato sarà contro il Siviglia, nel trofeo Antonio Puerta del 10 agosto.