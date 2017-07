Totti si rilassa a Santa Severa aspettando l'incontro con la Roma

Un lunedì di relax per Francesco Totti. In attesa di capire quale sarà il suo futuro all’interno della Roma, la leggenda giallorossa si sta godendo le vacanze in compagnia di amici e parenti. Ieri ha pranzato a Santa Severa, nel ristorante “L’Isola del Pescatore”, dove la famiglia Totti è di casa. Il numero 10 si è goduto i piaceri della tavola davanti ad una bella vista sul mare.

All’uscita si è fermato a firmare un paio di autografi ai bambini presenti prima di rientrare in macchina. Dopo le vacanze a Mykonos, Totti è tornato nella capitale. Prima la serata al concerto di Tiziano Ferro, poi il matrimonio di Melory Blasi, sorella di Ilary: Totti ha voluto staccare la spina, godendosi la famiglia e rimandando l’incontro con i dirigenti che servirà a delineare nei dettagli il suo futuro da dirigente.