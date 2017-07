Gonalons firma con la Roma, Karsdorp si opera

Maxime Gonalons è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex capitano del Lione, sbarcato ieri sera a Fiumicino, ha effettuato in mattinata le visite mediche a Villa Stuart e si è poi recato a Trigoria dove ha firmato un contratto fino al 2021 con il club giallorosso: “Non ho avuto un attimo di esitazione – ha rivelato Gonalons ai canali ufficiali della società - soprattutto dopo aver parlato con Monchi e l'allenatore ho capito la loro determinazione. Per questo si è concluso tutto molto rapidamente. Nutro grandi aspettative da questa avventura”. Grande soddisfazione anche da parte del direttore sportivo Monchi che ha presentato così il francese: “Gonalons è un calciatore di caratura internazionale. Assieme alle sue doti tecniche, aggiungerà il suo bagaglio di esperienza e personalità alla nostra rosa. Sono estremamente felice di dargli il benvenuto”.

A Villa Stuart sì è visto anche un altro volto nuovo della Roma, Rick Karsdorp: l’olandese, acquistato dal Feyenoord per 14 milioni più bonus fino a un massimo di altri 5 milioni, è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia al ginocchio destro che lo terrà lontano dal campo per un mese circa: “L’operazione – si legge nel comunicato del club - ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento è riuscito. L'atleta inizierà da subito il percorso riabilitativo. La prognosi è stimabile in 4 settimane circa”. Poche ore dopo l’intervento, il terzino ha rassicurato i tifosi mostrandosi sorridente in un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram dalla stanza della clinica di Monte Mario. “A presto, forza Roma”, ha scritto nel post Karsdorp che resterà una notte in osservazione prima di essere dimesso domani mattina.



Un altro romanista che ha usato i canali social per comunicare con i tifosi è Alessandro Florenzi. Il laterale giallorosso, reduce dal doppio infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte della scorsa stagione, ha pubblicato una foto direttamente dalla palestra di Trigoria: “Si riparte” il commento di Florenzi che è tornato a lavorare al centro tecnico Fulvio Bernardini per lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo e mettersi al più presto a disposizione di Di Francesco.