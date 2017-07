Rafting, hydrospeed e kayak: riparte la stagione alle Cascate delle Marmore

Il Centro Rafting Marmore ha riaperto le proprie attività inaugurando la stagione con due partner di eccezione: gli Actual, coppia di influencer nota per i suoi video, che ha scelto il territorio umbro e, in particolare, le Cascate delle Marmore proprio per il prossimo video. "Abbiamo scelto questa location perché è un posto fantastico. All'inizio speravamo di rimanere vivi, poi, provando e seguendo i consigli della guida, siamo sopravvissuti e ci siamo divertiti da matti. Siamo venuti a testare per il prossimo video", hanno dichiarato Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, prima di scendere tra le rapide della Cascata. Il centro Rafting Marmore si trova a un'ora da Roma, a Terni, precisamente in località Papigno, a due passi dalla cascata delle Marmore, la più alta d'Europa. Proprio dai piedi della cascata iniziano le discese in gommone per il rafting e per l'hydrospeed, due delle attività di punta del centro. L'obiettivo è quello di praticare attività fluviali che permettano a persone di ogni età e cultura di mettere da parte per un giorno lo stress della vita quotidiana e venire a contatto con la nostra passione per il fiume e l'avventura in un atmosfera di sicurezza, divertimento ed ecosostenibilità.

Rafting e Hydrospeed sono le due attività per chi vuole vivere un'esperienza all'insegna dell'adrenalina e a stretto contatto con la natura, in gruppo su un gommone per il rafting sfidando le rapide del fiume Nera. E, se l'adrenalina del Rafting non basta, ci si può immergere nelle acque del fiume ancorati a un Bob, l'elemento base dell'Hydrospeed.

Per chi ha poi voglia di cimentarsi il Centro Rafting le Marmore organizza anche corsi di Kayak tra le rapide del fiume Nera. Un'altra attività fiore all'occhiello del centro è quella del Torrentismo, anche detto Canyoning, ovvero la discesa delle montagne attraverso gole e canyon. Ancora, per chi vuole godere del paesaggio della natura il Centro Rafting Marmore offre la possibilità di praticare il "River Walking", una camminata sul letto del fiume a stretto contatto con la natura.

Non solo per grandi, il centro infatti è adatto anche alle famiglie e ai bambini che già da piccoli potranno avvicinarsi agli sport estremi praticando il "Soft Rafting" che si svolge in un tratto più tranquillo del fiume. Il Centro Rafting Marmore offre anche la possibilità di organizzare addii al nubilato o celibato per spose e sposi coraggiosi: si potranno organizzare discese di gruppo per trascorrere una giornata fuori dai soliti schemi tradizionali e regalare ai futuri coniugi un'esperienza elettrizzante prima di pronunciare il fatidico sì.