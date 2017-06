La Roma punta Gonalons del Lione per sostituire Paredes

Un affare tira l'altro. Nel giorno in cui la Roma accoglie il terzino olandese Karsdorp e invia il dirigente (in carica ancora per quattro giorni) Massara in Polonia per far firmare il contratto a Lorenzo Pellegrini nel ritiro dell'Under 21, dalla Francia spunta il nome del possibile sostituto di Paredes, ormai in procinto di partire insieme a Manolas verso lo Zenit San Pietroburgo: Maxime Gonalons, capitano del Lione, balza in cima agli obiettivi di Monchi.

Mediano francese, 28 anni, uno solo restante di contratto con l'Olympique, ha scelto di tentare un'avventura in Italia, in passato è stato a più riprese vicino al Napoli e poi accostato via via a Juve, Milan e Lazio. Ora sembra a un passo dai giallorossi: secondo l'emittente RMC (Clicca qui per leggere l'articolo originale) il suo agente Frederic Guerra si sarebbe incontrato ieri a Trigoria con il diesse giallorosso Monchi, raggiungendo un'intesa di massima.

Gonalons, intanto, si è presentato oggi al raduno del Lione ma con la chiara intenzione di salutare subito il club dove ha iniziato a giocare sin da bambino. Adesso tocca al presidente Aulas trattare il prezzo della sua cessione con la Roma, dopo aver litigato pubblicamente col centrocampista che aveva accusato l'Olympique di "non avere progetti ambiziosi". L'Olimpico potrebbe essere il posto giusto, lì dove il febbraio scorso si è tolto lo sfizio di eliminare la squadra di Spalletti dagli ottavi di Europa League.