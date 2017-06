La Roma abbraccia Karsdorp, terzo colpo di Monchi

Terzo acquisto della Roma di Monchi, ma primo a presentarsi. Se Moreno ha firmato a distanza e Pellegrini dovrà fare lo stesso, Rick Karsdorp è invece sbarcato questa mattina a Fiumicino. Alle 8.45 il terzino olandese è atterrato nella capitale accompagnato dal padre e dalla fidanzata. Prima tappa del giocatore, pagato al Feyenoord circa 16 milioni di euro più bonus (si attende annuncio ufficiale per i dettagli), è stata Trigoria. Incontrata la dirigenza, assaporata l’area del centro sportivo e testato il calore di qualche tifoso, Karsdorp si è diretto verso Villa Stuart. Il ragazzo sta svolgendo in queste ore le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Intanto si è presentato subito carico salutando con un “forza Roma”. E ha aggiunto: “Sono felice e contento per questa nuova esperienza”.