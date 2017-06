La Roma prende Karsdorp. E la fidanzata "conferma"

Dopo il blitz in Germania, Monchi e Baldissoni si preparano ad un altro viaggio di mercato: domani saranno in Olanda, appuntamento con il Feyenoord per discutere dell’affare Karsdrop. Il terzino ha già un accordo di massima con la Roma, papà e procuratore sono stati nella capitale pochi giorni fa e sono tornati a casa soddisfatti dopo la chiacchierata con la dirigenza giallorossa.

Il club di Rotterdam ha l’esigenza di fare una cessione prima di chiudere il bilancio al 1° luglio e l’esterno può essere sacrificato. La prima offerta non ha riscosso successo, adesso il diesse spagnolo prova la seconda offensiva direttamente in terra olandese: circa 15 milioni per convincere il Feyenoord. Il viaggio dovrebbe essere risolutivo e se tutto filerà liscio Karsdorp potrebbe sbarcare presto a Trigoria.

Amore mio Un post condiviso da @astridbll in data: 24 Giu 2017 alle ore 02:37 PDT

Al momento si gode le vacanze a Mykonos, meta scelta anche dalle famiglie Totti e Nainggolan, e la fidanzata Astrid Bell, oltre a far parlare di sé per gli scatti mozzafiato sotto il sole, lancia segnali ai tifosi romanisti: foto in bianco e nero con Rick accompagnata dalla scritta «amore mio», in italiano, e tanti like per i giallorossi che hanno lasciato un commento. Incastrando i pezzi del puzzle viene fuori una strada che porta dritto alla capitale. Missione olandese permettendo.