Hamilton: a fine anno potrei smettere

«Il mio destino è nelle mie mani. Potrei decidere di ritirarmi alla fine di questa stagione. E allora l'eredità che lascerei sarebbe meno pesante che se decidessi di smettere tra cinque anni? Chi può dirlo? Non amo fare piani perché non so cosa mi aspetta e non so cosa farò». Il tre volte campione del mondo della F1 Lewis Hamilton apre alla possibilità di abbandonare il circus al termine di questa stagione.

Due settimane fa il 32enne della Mercedes ha eguagliato le 65 pole position del suo idolo Ayrton Senna e spera di essere ricordato come il campione brasiliano: «Vorrei essere ricordato come un pilota duro ma corretto -dice alla rivista della Fia - e mi piacerebbe se la gente mi ricordasse alla stessa maniera di Senna».