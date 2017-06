Calcio Europei Under 21, Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca 1-3. Di Biagio: non è tutto finito

L'Italia ha perso 3-1 contro la Repubblica Ceca nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo C degli europei Under 21. Sotto nel primo tempo in virtù del gol di Travnik al 24', gli azzurri hanno pareggiato al 25' della ripresa con Berardi. Di Havlik al 34' e Luftner al 40' i gol che hanno permesso ai cechi di trionfare. Gli azzurrini restano così fermi a 3 punti, agganciati proprio dalla Repubblica Ceca.

"Non è tutto finito ma questo ko ci complica la situazione". Ha detto il ct della nazionale Under 21 Gigi Di Biagio commentando la sconfitta. "Abbiamo sofferto il loro pressing e non siamo stati veloci come volevamo soprattutto per merito loro - ha proseguito ai microfoni Rai analizzando la gara - Eravamo rientrati in partita in un momento difficile ma alla fine non abbiamo tenuto l'ordine giusto per provare a portare a casa la vittoria".