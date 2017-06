La Roma riporta a casa Pellegrini e prenota Karsdorp. Di Francesco vola da Pallotta

Giornata effervescente in casa romanista. In un giorno Monchi ri-compra Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo, prenota il terzino olandese Rick Karsdorp e si prepara a volare in direzione Londra da Pallotta insieme a Di Francesco.

Oggi il direttore sportivo ha chiuso l'acquisto del gioiellino dell'Under 21, a segno domenica contro la Danimarca con una splendida rovesciata. Il procuratore di Pellegrini è stato ricevuto a Trigoria dove sono stati definiti gli ultimi dettagli del contratto del centrocampista, pronto a firmare direttamente nel ritiro degli azzurrini in Polonia nei prossimi giorni. Il prezzo del cartellino era già fissato nella scrittura privata sottoscritta da Roma e Sassuolo due estati fa: 10 milioni di euro.

Dopo il difensore messicano Moreno, quindi, Monchi ha battuto un secondo colpo ed è pronto al terzo: Karsdorp, classe 1995 in forza al Feyenoord, è a un passo dalla Roma. L'offerta scritta è stata recapitata in Olanda (si parla di una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro) mentre nella Capitale è segnalata la presenza del padre e del fratello del terzino, pronto a dire sì alla proposta giallorossa.

Intanto domani Monchi e Di Francesco saranno a Londra, dove li aspettano Pallotta e il dg Baldissoni. Un appuntamento organizzato per "presentare" il nuovo allenatore al presidente, visto che i due ancora non si sono incontrati di persona. L'Inghilterra è anche la destinazione di Salah, atteso a Liverpool da domani in poi per le visite mediche. La Roma ha già raggiunto l'accordo con i Reds, alla cifra record di 45 milioni di euro più bonus. Acquisti, cessioni, strategie. L'estate giallorossa è già nel vivo.